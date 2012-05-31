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市场报道 | 2012年 6月 1日 星期五 05:46 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因美国小麦收割正在展开

路透芝加哥5月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周四1815GMT场内交易收盘时跌至日内低位,此为两周最低,交易商称,因美国小麦收割正在进行中,令市场承压.

5月CBOT小麦跌0.3%,连跌第四个月.过去四个月累计下跌3.1%.上次CBOT小麦出现四个月连跌是在截至2008年10月的四个月内.

指标7月小麦合约WN2连跌三天.

分析师预期周五早上公布的美国农业部周度报告将显示,小麦出口销售介乎350,000-500,000吨,低于上周的827,000吨.

周四早上美国大平原硬红冬麦现货价格持稳至走弱,因随着收割进程推进,市场供应增加.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌10美分,报每蒲式耳6.43-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为136,180口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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