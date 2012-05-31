〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因美国小麦收割正在展开

《中国报摘》--中国证券报3月3日
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透芝加哥5月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周四1815GMT场内交易收盘时跌至日内低位,此为两周最低,交易商称,因美国小麦收割正在进行中,令市场承压.
5月CBOT小麦跌0.3%,连跌第四个月.过去四个月累计下跌3.1%.上次CBOT小麦出现四个月连跌是在截至2008年10月的四个月内.
指标7月小麦合约WN2连跌三天.
分析师预期周五早上公布的美国农业部周度报告将显示,小麦出口销售介乎350,000-500,000吨,低于上周的827,000吨.
周四早上美国大平原硬红冬麦现货价格持稳至走弱,因随着收割进程推进,市场供应增加.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌10美分,报每蒲式耳6.43-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为136,180口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透法兰克福/柏林/苏黎世3月2日 - 三名知情人士表示，东芝准备剥离智能电表集团Landis+Gyr业务，希望在上月大幅减记美国核电业务后套现20亿美元。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至