〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因月末仓位调整收低,7月合约本月收挫逾12%

路透5月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)周四收低,因月末仓位调整.

7月合约本月收低12.3%.

本周中西部和三角洲地区降雨将帮助减缓作物恶化的状态,但需要更多雨水来确保玉米和大豆的快速早期生长."这无疑是一项改善因素,但仍需要更多雨水..."MDA EarthSat Weather气象学者Don Keeney表示.

Keeney称中西部预计将有0.50至1.00英寸降雨量,中西部南部和三角洲地区降雨量则料在0.25至0.30英寸间.下周或未来两周内气温将持续温和,高位在70和80华氏度之间.上周美国玉米生长状况大幅下降,Keeney称预计本周将继续下跌.

位于首尔的交易商表示,韩国周三在一次标购中从嘉吉买入6吨玉米.

7月/12月合约溢价在36美分.12月玉米/11月大豆价格比在2.44.

7月合约低于所有移动均线.九日相对强弱指标为28.

7月玉米合约CN2结算价下跌4-1/4美分,报5.55-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为328,514口.(完)

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