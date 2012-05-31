〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因月末仓位调整收低,7月合约本月收挫逾12%

《中国报摘》--中国证券报3月3日
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透5月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)周四收低,因月末仓位调整.
7月合约本月收低12.3%.
本周中西部和三角洲地区降雨将帮助减缓作物恶化的状态,但需要更多雨水来确保玉米和大豆的快速早期生长."这无疑是一项改善因素,但仍需要更多雨水..."MDA EarthSat Weather气象学者Don Keeney表示.
Keeney称中西部预计将有0.50至1.00英寸降雨量,中西部南部和三角洲地区降雨量则料在0.25至0.30英寸间.下周或未来两周内气温将持续温和,高位在70和80华氏度之间.上周美国玉米生长状况大幅下降,Keeney称预计本周将继续下跌.
位于首尔的交易商表示,韩国周三在一次标购中从嘉吉买入6吨玉米.
7月/12月合约溢价在36美分.12月玉米/11月大豆价格比在2.44.
7月合约低于所有移动均线.九日相对强弱指标为28.
7月玉米合约CN2结算价下跌4-1/4美分,报5.55-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为328,514口.(完)
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--编译 洪曦;审校 利棣儿
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透法兰克福/柏林/苏黎世3月2日 - 三名知情人士表示，东芝准备剥离智能电表集团Landis+Gyr业务，希望在上月大幅减记美国核电业务后套现20亿美元。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至