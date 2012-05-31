〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货跌至22个月低位,原糖期货几无变动

路透纽约/伦敦5月31日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四跌至22个月低位,为连续第二日下滑,因为投资者担忧西班牙银行业债务拖累全球市场.罗布斯塔咖啡跌离最近所及八个半月高位.

原糖期货几无变动,但仍和上周所及21个月低位只有咫尺之遥.可可价格上涨.

国际咖啡组织(ICO)称,4月全球咖啡出口降至877万包(60公斤/包),较去年同期大降11.7%.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc1下跌3.75美分,或2.3%,收报每磅1.6065美元,为近月合约2010年7月以来的最低结算价.该合约5月累计下跌9.7%,为连续第六个月下滑.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-罗布斯塔咖啡期货亦下滑,7月合约LRCc2下跌33美元,或1.5%,收报每吨2,180美元.周一曾触及2011年9月2日以来的次月合约最高位2,269美元.

交易员和分析师称,阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡市场价格走势的不同,部分是基于需求动态的变化.

这波行情使阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡的溢价收窄至2009年9月以来的最低位,大约为每磅63美分.

原糖期货窄幅波动,有关穆斯林国家斋月前消费需求的传闻对原糖期货的提振作用,被最大出产国巴西收成、印度出口、以及主要出口国泰国销售所带来的丰沛供应所抵消.

ICE期货美国交易所数据显示,截至5月30日,原糖市场未平仓合约持续攀升至761,228口,为2010年3月中旬以来的最高位.

ICE-7月原糖期货SBc1微跌0.06美分,收报每磅19.42美分.该近月合约本月收低8.3%,为连续第三个月下跌.

伦敦8月白糖期货LSUc1收高2美元,报每吨558.60美元.

可可期货在月末买盘和空头回补的提振下上涨.Liffe7月可可期货LCCN2收高21英镑,报每吨1,471英镑.9月合约LCCU2收高20英镑,报每吨1,468英镑.

ICE-7月可可期货合约CCN2收升13美元,结算价报每吨2,083美元.该合约较9月合约CCU2贴水5美元,较周三贴水11美元有所下降.该近月合约本月累计下跌8%,录得六个月最大单月跌幅.(完)