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市场报道 | 2012年 6月 1日 星期五 04:26 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.21%,Nasdaq指数收挫0.35%

路透纽约5月31日电---美国股市周四收低,标普500指数录得去年9月来表现最差的一个月,因忧虑不断升级的欧洲债务问题.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌26.41点,或0.21%,至12,393.45点;标准普尔500指数.SPX收挫2.99点,或0.23%,至1,310.33点.Nasdaq指数.IXIC回落10.02点,或0.35%,至2,827.34点.

本月,道指收跌6.2%,标普500指数收挫6.3%,Nasdaq指数回落7.2%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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