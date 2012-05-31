〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,5月劲挫17%

* 美国上周原油库存增加

* 美国上周初请失业金人口增加,油价承压

* 美国周五公布5月非农就业报告

路透纽约5月31日电---美国原油期货周四下跌逾1%,5月收跌17.49%,原油库存增加,经济数据令人失望以及欧债危机不断恶化令油价承压.

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存增加221万桶,超过预期.

EIA数据显示,原油库存连续第10周增加.而美国石油协会周三公布的数据则显示,上周原油库存减少35.3万桶.

EIA报告称,上周汽油库存减少83.3万桶,馏分油库存减少171万桶.

路透调查的分析师预期,上周原油库存增加60万桶,汽油库存减少80万桶,馏分油库存减少10万桶.

其他数据显示,5月美国中西部制造业活动放缓,美国首季GDP数据被小幅下修.

美国周五将公布5月非农就业报告.预计就业岗位将增加15万个,4月为增加11.5万个.

今日下午,道琼斯报导称,国际货币基金组织(IMF)正考虑向西班牙提供救助贷款.导报发表后,原油期货削减逾2%的跌幅.

IMF总裁拉加德稍后表示,无此计划.

纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货CLc1结算价报每桶86.53美元,下跌1.29美元,或1.47%,盘中交投区间为85.86-88.28美元.本月下跌18.34美元,或17.49%,为2008年12月以来的最大月度百分比跌幅,结束三个月连涨.

7月布兰特原油期货LCOc1收跌1.60美元,或1.55%,报每桶101.87美元,盘中交易区间为101.27-104.16美元.本月下跌17.60美元,或14.73%,录得2008年12月以来的最大月度百分比跌幅.

到期的NYMEX-6月RBOB汽油合约RBM2收跌3.32美分,或1.16%,报每加仑2.8250美元.本月汽油期货RBc1收跌35.94美分,或11.28%.

到期的NYMEX-6月取暖油合约HOM2下跌3.36美分,或1.23%,收报每加仑2.7062美元.本月,取暖油期货HOc1回落47.72美分,或15%.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至6月16日的四周内,石油日均出口料将增加14万桶.根据Oil Movements提供的最新数据,截至6月16日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,404万桶,截至5月19日止四周每日原油出口量为2,390万桶.[ID:nSB8540296]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 86.53 -1.29 -1.5% 85.86 88.28 329,221 297,197

8月原油 86.85 -1.29 -1.5% 86.19 88.59 56,868 55,236

6月RBOB汽油 2.8250 -0.0332 -1.2% 2.8050 2.8547 7,253 32,554

7月RBOB汽油 2.7227 -0.0512 -1.9% 2.7195 2.7735 57,794 64,960

6月取暖油 2.7062 -0.0336 -1.2% 2.6959 2.75 11,277 31,438

7月取暖油 2.7032 -0.0406 -1.5% 2.6994 2.7549 66,282 71,974

ICE合约

7月布兰特 101.87 -1.60 -1.5% 101.27 104.16 252,300 225,431

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 616,016 548,771 515,412 1,439,963 144

汽油 135,673 177,879 162,613 293,500 -5,856

取暖油 142,289 174,963 132,341 322,597 -6,912 (完)