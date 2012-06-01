〔表格〕美国4月建筑支出增长0.3%,预估为增长0.4%--商务部

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透6月1日电---美国商务部周五公布,美国4月建筑支出增长0.3%,预估为增长0.4%,3月修正后为增长0.3%,前值为增长0.1%.
以下为经季节调整后的数据:
(变动百分比): 4月 3月 12年4月/11年4月
整体支出 0.3 0.3 6.8
民间支出 1.2 0.8 12.5
公共支出 -1.4 -0.7 -3.2
年率(单位为10亿美元):
4月 3月 11年4月
整体支出 820.7 818.1 768.2
民间支出 549.7 543.4 488.4
公共支出 271.0 274.7 279.8
前次公布的变动(%):
3月 2月
整体支出 0.1 -1.4
民间支出 0.7 -1.9
公共支出 -1.1 -0.3 (完)
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--编译 兰秀娟;审校 母红
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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