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货币新闻 | 2012年 6月 1日 星期五 22:15 BJT

〔表格〕美国4月建筑支出增长0.3%,预估为增长0.4%--商务部

路透6月1日电---美国商务部周五公布,美国4月建筑支出增长0.3%,预估为增长0.4%,3月修正后为增长0.3%,前值为增长0.1%.

以下为经季节调整后的数据:

(变动百分比): 4月 3月 12年4月/11年4月

整体支出 0.3 0.3 6.8

民间支出 1.2 0.8 12.5

公共支出 -1.4 -0.7 -3.2

年率(单位为10亿美元):

4月 3月 11年4月

整体支出 820.7 818.1 768.2

民间支出 549.7 543.4 488.4

公共支出 271.0 274.7 279.8

前次公布的变动(%):

3月 2月

整体支出 0.1 -1.4

民间支出 0.7 -1.9

公共支出 -1.1 -0.3 (完)

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--编译 兰秀娟;审校 母红

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