美国各类经济指标总览--2012/6/1

美国劳工部周五公布:美国5月非农就业岗位增加6.9万个(预估为增加15.0万个).5月失业率为8.2%(预估为8.1%).5月平均时薪较前月增长0.1%(预估为增长0.2%).
[ID:nEAPA10DS3]
美国商务部周五公布:美国4月个人所得增加0.2%(预估为增长0.3%),3月修正后为增长0.4%(前值为增长0.4%).美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平,3月修正后为上升0.2%(前值为上升0.2%).[ID:nSB1583338]
美国供应管理协会(ISM)周五公布,5月制造业指数为53.5,预估为53.9.4月为54.8.ISM美国5月制造业投入物价分项指数为47.5(预估为56.8).ISM美国5月制造业新订单分项指数为60.1. ISM美国5月制造业就业分项指数为56.9.[ID:nEAPA10DL1]
美国商务部周五公布,美国4月建筑支出增长0.3%,预估为增长0.4%,3月修正后为增长0.3%,前值为增长0.1%.[ID:nSB8540400]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(5月) 8.1(4月)
非农业就业岗位(万) 增加6.9(5月) 增加7.7(4月修正值)
平均时薪(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(4月) +0.3(3月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(4月) +0.2(3月)
实质所得(%) 持平(4月) -0.4(3月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(4月) 持平(3月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(4月) +0.3(3月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季修正值) +2.2(第一季初值)
GDP平减指数(%) +1.7(第一季修正值) +1.5(第一季初值)
零售销售(%) +0.1(4月) +0.7(3月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差518.3(3月) 逆差454.2(2月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) +1.1(4月) -0.6(3月修正值)
产能利用率(%) 79.2(4月) 78.4(3月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.3(5月26日当周) 37.3(5月19日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 盈余591.2(4月) 赤字1,981.6(3月)
领先指标(%) -0.1(4月) +0.3(3月修正值)
个人所得(%) +0.2(4月) +0.4(3月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加213.6(3月) 增加92.7(2月修正值)
企业库存(%) +0.3(3月) +0.6(2月修正值)
建筑支出(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)
消费者信心 64.9(5月) 68.7(4月修正值)
房屋开工(万户) 71.1(4月) 69.9(3月修正值)
建筑许可(万户) 71.5(4月) 76.9(3月修正值)
成屋销售(万户) 462(4月) 447(3月修正值)
新屋销售(万户) 34.3(4月) 33.2(3月修正值)
工厂订单(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) 0.2(4月初值) -3.7(3月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.5(4月) 56.0(3月)
供应管理协会制造业指数 53.5(5月) 54.8(4月)
趸售(批发)库存(%) +0.3(3月) +0.9(2月修正值)
进口物价(%) -0.5(4月) +1.5(3月修正值)
出口物价(%) +0.4(4月) +0.8(3月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.5(第一季初值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 王洋/母红;审校 利棣儿