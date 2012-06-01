〔欧洲汇市〕英镑/美元自四个月低位反弹,但数据疲弱令量化宽松前景升温

* 5月制造业PMI疲弱,因经济活动大幅缩减
* 西班牙忧虑推动避险交易
路透伦敦6月1日电---英镑兑美元周五自四个半月反弹,因投资者在长周末前削减空头押注,但前景仍不佳,此前该国制造业数据疲弱增加了更多货币宽松政策的可能性.
英镑兑美元GBP=D4持平于1.5395美元,英国制造业采购经理人指数(PMI)公布后一度从约1.5314美元跌至1.5269美元,为1月中旬迄今最低水准.
欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.4%,报0.8050英镑,英国PMI数据公布后曾攀升至0.8079英镑,为5月22日迄今高位.欧元/英镑远高于周三创下的两周低点0.7971英镑.
美国周五公布的就业数据显示,5月非农就业岗位增幅低于预期.这提升了美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出更多量化宽松政策的可能性.部分投资者因此削减美元多头部位,后者正处于至少2008年中以来最高水准.
伦敦金融市场下周一和周二将因假日休市.
尽管英镑兑美元自低位反弹,但仍有可能录得11月最后一周迄今最差单周表现.英镑本周跌势加速,因有关西班牙金融问题的担忧令投资者转向美元和日圆等安全货币.
周五的一项调查结果显示,英国5月制造业萎缩步伐为三年来最快,因全球经济普遍放缓打击了对英国商品的需求.[ID:nST0523515].
英国央行货币政策委员会(MPC)将在下周举行会议,但预计将不会公布新一轮量化宽松政策.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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