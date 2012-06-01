〔英国债市〕英债收益率全线触及纪录低位,因英美数据均远逊预期

路透伦敦6月1日电---英国政府公债各个券种收益率周五均跌至纪录低位,因为继英美公布的数据均远逊预期后,投资者押注英国央行推出新的购债计划的机率上升.

周五的一项调查结果显示,英国5月制造业萎缩步伐为三年来最快[ID:nST0523515],加之美国5月非农就业岗位增幅远逊预期[ID:nSB1583408],加深了人们对欧元区未来的担忧,进而令英国央行下周可能宣布重启量化宽松计划的预期升温.

10年期英债收益率GB10YT=RR日内下跌4个基点,报1.53%,盘中在美国公布非农就业数据后曾旋即最多跌至1.439%.美国5月非农就业岗位仅增6.9万个,还不到分析师预期增幅的一半.

9月英债期货FLGU2上涨38个跳动点,结算价报120.98,较美国就业数据公布后所及合约高位121.86低了几近一个整点.

英债较可比德债的利差日内几无变动,报36个基点,不过日内稍早一度触及六周低位31个基点.

10年期英债收益率本周曾触及一系列纪录低位,追随避险德债及美债的涨势,因为随着西班牙借贷成本逼近7%这一已迫使其他几个欧元区成员国寻求欧盟(EU)援助的水准,人们对西班牙未来偿债能力愈加忧心忡忡.

10年期英债收益率本周累计下跌23个基点,创去年11月初以来的最大单周跌幅.

周五走势最突出的要数长期英债.从20年期一直到50年期英债的收益率日内下跌了9-10个基点,触及纪录低位,因为投资者押注英国央行将祭出更多量化宽松政策,并寻求较长期公债所带来的较高收益.

30年期英债收益率一度触及纪录低位2.760%,50年期收益率亦一度触及2.848%的纪录低位,不过终场均有所升离低位.

英债市场周一和周二因适逢公共假期而休市.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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