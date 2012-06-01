〔金属期市〕铜价触及2012年低位,因经济数据疲弱

* 期铜逼近熊市区域
* COMEX期铜技术面恶化,形成"死亡交叉"
* 美国5月非农就业岗位增加6.9万个,增幅少于预期
* LME市场周一和周二因假休市
路透纽约/伦敦6月1日电---期铜周五跌至年内的最低位,成交放量,因全球经济增长前景恶化,此前数据显示美国非农就业岗位增幅为一年来最小,加之中国和欧洲的经济数据令人感到悲观.
本周期铜跌近4%,录得第五周下跌,且逼近今年的熊市区域,因投资人对不断恶化的全球经济及强差人意的工业金属需求前景愈发感到失望,遂规避风险.
"毋庸置疑,现阶段全球经济正在放缓,而不是增长的迹象已足够明显,"Sarhan Capital高管Adam Sarhan说.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中跌至去年12月20日来最低的7,301美元,日内下跌64美元,报每吨7,361美元.
伦敦市场周一和周二休市.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2下滑5.20美分,结算价报3.3135美元,盘中交投于3.30-3.3775美元.
根据路透初步数据,纽约尾盘COMEX期铜成交放量,超过100,000口,较30天均值高出逾三分一.
COMEX期铜的周五日低3.30美元较2月峰值4美元低约18%.一些投资人将下跌20%视为进入熊市.
"铜价目前徘徊在熊市区域附近,"Sarhan说.
技术分析师说,周五COMEX期铜的技术状况恶化,此前其50天移动均线向下穿过200天移动均线,形成被称为"死亡交叉"的利空技术信号,可能令价格跌向3美元水平.
其他金属也下跌,三个月期镍CMNI3触及16,021美元的两年半低位,三个月期铅CMPB3跌至1,900美元以下,此为2011年10月以来首见的水平.
金属价格跌势加速,此前数据显示美国5月就业岗位增长放缓,失业率自去年7月来首次上升,为美国联邦储备理事会(美联储)进一步放宽政策以刺激经济带来压力.
中国5月经济进一步放缓,因中国制造业面临国内外需求持续恶化的状况.在欧洲,欧元区制造业指数触及2009年6月来的最低水平,英国制造业活动萎缩步伐为三年来最快.
三个月期镍收低130美元,报每吨16,100美元.
以下为1805 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 331.45 -5.10 -1.52 343.60 -3.54
LME期铝 1972.50 -22.50 -1.13 2020.00 -2.35
LME期铜 7361.00 -64.00 -0.86 7600.00 -3.14
LME期铅 1900.00 -21.00 -1.09 2035.00 -6.63
LME期镍 16095.00 -135.00 -0.83 18710.00 -13.98
LME期锡 19390.00 -210.00 -1.07 19200.00 0.99
LME期锌 1890.00 19.00 +1.02 1845.00 2.44
上海期铝 15930.00 -25.00 -0.16 15845.00 0.54
上海期铜 54610.00 -240.00 -0.44 55360.00 -1.35
上海期锌 14755.00 -20.00 -0.14 14795.00 -0.27
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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