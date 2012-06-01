〔芝加哥期市〕现货市场持坚带动CBOT大豆近月期约收涨,但远月合约下滑

路透6月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆近月期货合约周五收涨,交易商称,因现货市场持坚近月合约的表现优于远月合约,以及市场认为近期跌势过度.
近月7月大豆合约SN2受到周四晚些时候CBOT大豆注册交割量下降352口这一消息的提振,该消息说明现货市场走坚.
但远月合约下滑,加入到与美国就业数据、中国制造业数据疲弱及欧元区债务危机所引发的各个市场普跌之列.
初步数据显示,CBOT大豆合约Sc1本周累计下滑约3%,将为连续第二周下跌,且为过去五周中第四周下跌.
美国农业部报告称,最近一周大豆出口销售为41.88万吨(包括旧作和新作),低于贸易预估的45-70万吨.
美国农业部称,该国豆粕一周出口销售量为净2.92万吨,低于贸易预估的10-15万吨.美国农业部还称,豆油一周销售为1.77万吨,与贸易预估一致.
对美国种植带天气的担忧支撑大豆市场.World Weather称,未来几周美国玉米和大豆种植区预计将迎来不佳的天气状况,降雨少且气温温和.
CBOT-7月大豆期货SN2上扬4-1/4美分,报13.44-1/4美元.
7月豆粕合约SMN2持平于每短吨394.5美元.7月豆油合约BON2收跌0.61美分,收报每磅48.59美分.
今日大豆预估成交量为240,194口;豆粕预估成交量为83,692口,豆油成交量为136,510口.
以下为CBOT农产品期货在1933 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 551.50 -3.75 -0.7% -14.7%
CBOT大豆Sc1 1344.25 4.25 0.3% 12.2%
CBOT豆粕SMc1 394.50 0.00 0.0% 27.5%
CBOT豆油BOc1 48.59 -0.61 -1.2% -6.7%
CBOT小麦Wc1 612.25 -31.50 -4.9% -6.2%
CBOT稻米RRc1 1404.00 -18.50 -1.3% -3.9%
EU小麦BL2H0 208.50 -3.00 -1.4% 3.0%
NYMEX原油期货CLc1 83.29 -3.24 -3.7% -15.7%
道琼工业指数.DJI 12,121 -272 -2.2% -0.8%
现货金XAU= 1623.34 60.64 3.9% 3.8%
欧元/美元EUR= 1.2418 0.0059 0.5% -4.1%
美元指数.DXY 82.8910 -0.1520 -0.2% 3.4%
波罗的海
干散货指数.BADI 904 -19 -2.1% -48.0%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿