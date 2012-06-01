〔加拿大股市〕收跌,因成长担忧加剧

路透多伦多6月1日电---加拿大股市周五挫跌,能源和金融类股跌幅居前,因为欧美出炉的经济数据均疲弱,引发了对全球经济下滑的担忧,并促使投资者出脱风险较高的资产,转投黄金及其他避险资产.
美国5月非农就业岗位增幅创一年来最低,暗示美国经济复苏进程放缓.这令股市扩大跌幅.
加拿大股市10项分类指数中有九项收跌.油气类股跌幅最大,下滑3.3%.美国原油期货结算价创近八个月最低位.
Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跌幅居前,下滑3.7%,报28.56加元.Cenovus Energy(CVE.TO)下挫4.7%,报31.03加元.Enbridge(ENB.TO)下跌3%,报39.60加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低152.01点,或1.3%,报11,361.20点.本周该指数累计下跌1.9%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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