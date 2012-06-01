〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,因经济数据疲弱

中国煤炭：今年供大于求趋势难改,煤价下行压力仍在加大--中煤协
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透纽约6月1日电---NYMEX原油期货和布兰特原油收低,布兰特原油期货连跌第四天,跌穿每桶100美元至16个月低位,因中美经济数据疲弱打压市场,且驱使投资人寻求避险.
数据显示美国5月非农就业岗位小幅增加,且失业率近一年来首次攀升,加重了对全球经济体质的忧虑.
中国5月官方制造业采购经理人指数PMI自一年高位回落,并创出今年新低.11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温.汇丰5月中国制造业PMI终值亦如期回落,且逊于初值,显示出中国经济增速持续放缓,且预计二季度经济仍将低位徘徊.[ID:nSB1581874][ID:nSB1582050]数据令油价早盘下跌.
5月,布兰特原油和美国原油均录得2008年底来最大月度跌幅,因交易商聚焦在伊朗供应可能中断.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月美国原油CLc1连跌第四天,下挫3.30美元,结算价报每桶83.23美元,此为去年10月7日来最低结算价.
本周近月美国原油期货跌8.4%,连跌第五周.过去五周累计下挫20.68%,为截至2009年1月18日的五周来的最大五周跌幅.
7月布兰特原油LCOc1跌3.44美元,结算价报每桶98.43美元,此为2011年1月27日来最低收位.
本周,该合约跌7.86%,为连续第五周下跌,过去五周累计跌17.86%,为截至2010年6月6日的五周来的最大五周跌幅.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。
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