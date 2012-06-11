〔欧洲股市〕基本收平,因对西班牙银行业援助计划的乐观情绪减退

* FTSEurofirst 300指数收升0.1%,Euro STOXX 50指数先升后跌,下滑0.3%

* 对欧元区援助西班牙银行业的释怀情绪消退,因忧虑其影响

路透伦敦6月11日电---欧洲股市周一基本收平,欧元区援助西班牙银行业引发欧洲股市释然性大涨之势减退,未来走势料将艰难,因卖家开始把目标放在负债累累的意大利.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%,报983.06点,此前最高升至1,001.38点,受助于欧元区同意提供1,000亿欧元扶助西班牙受困的银行业进行资本重组的短暂乐观情绪.

投资人忧虑计划没有详细内容,包括是否使用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的资金,及这会否触发信用违约交换.

市场也臆测之前获得国际救助的欧元区国家可能要求重新协商其救助计划,因感觉西班牙得到的救助条款较好.

"西班牙援助计划是好的短期解决方法,但不是长期解决方案,对目前财政一体化及在政治上不可行,"Glendevon King投资组合经理Nicola Marinelli说.

"周末希腊大选还会造成一些障碍,且葡萄牙,爱尔兰和尤其是希腊可能重新协商救助条款,"他说.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收跌0.3%,至2,137.70点,似乎将进一步下跌,.

意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB下挫2.8%,在欧洲主要国家股指中表现最差.

英国富时100指数.FTSE下跌0.05%,报5,432.37点;德国股市DAX指数.GDAXI收升0.17%,报6,141.05点;法国CAC-40指数.FCHI下挫0.29%,报3,042.76点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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