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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 03:11 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉涨跌互见,7月合约受空头回补带动收高

路透6月11日电---美国棉花期货周一收盘涨跌互见,分析师表示,强劲的投资人买盘提振现货月7月期棉,因在本月稍后7月期棉进入交割前,投资人寻求回补空头并结清仓位.

洲际交易所(ICE)指标月12月期棉CTZ2跌0.59美分,收报69.29美分,盘中在68.30-70.60美分之间交投.

现货月7月期棉CTN2大涨2.19美分或3%,报75.09美分,盘中在73.27-75.74美分之间交投.

期棉市场14日相对强弱指标为37.5,处于或低于30为超卖.

期棉市场人士将密切关注美国农业部周二将公布的月度供需报告,观望农业部是否会上调2012/13年度全球棉花结转库存预估.

交易所数据显示,截至6月8日的未平仓合约为198,526口.汤森路透数据显示,周一成交量为约49,400口,为30日均值逾两倍.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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