〔纽约期市〕ICE期棉涨跌互见,7月合约受空头回补带动收高

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透6月11日电---美国棉花期货周一收盘涨跌互见,分析师表示,强劲的投资人买盘提振现货月7月期棉,因在本月稍后7月期棉进入交割前,投资人寻求回补空头并结清仓位.
洲际交易所(ICE)指标月12月期棉CTZ2跌0.59美分,收报69.29美分,盘中在68.30-70.60美分之间交投.
现货月7月期棉CTN2大涨2.19美分或3%,报75.09美分,盘中在73.27-75.74美分之间交投.
期棉市场14日相对强弱指标为37.5,处于或低于30为超卖.
期棉市场人士将密切关注美国农业部周二将公布的月度供需报告,观望农业部是否会上调2012/13年度全球棉花结转库存预估.
交易所数据显示,截至6月8日的未平仓合约为198,526口.汤森路透数据显示,周一成交量为约49,400口,为30日均值逾两倍.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。