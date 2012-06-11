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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 05:48 BJT

〔加拿大股市〕收挫,西班牙银行业救助协议公布后疑虑犹存

路透多伦多6月11日电---加拿大股市周一连跌第三日,能源股和矿业股领跌,之前西班牙银行业救助方案公布后的释然性升势消退,因投资人担心其他欧元区国家也需要援助.

欧元区政策制定者同意向欧元区第四大经济体--西班牙提供高达1,000亿欧元贷款,以帮助该国银行业.消息公布后,市场一度上涨.

但股市之后回落,西班牙和意大利公债收益率上涨,因投资人担心如果欧元区永久性救助基金被用于救助,现有的公债持有人可能在债务重组中面临损失.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数跌98.85点,或0.9%,收报11,401.78点.10大类股中有九种收低,能源股大跌1.6%,原材料股下挫1.3%,金融股跌0.4%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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