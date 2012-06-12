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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 23:46 BJT

〔标题新闻〕全球最大债市基金PIMCO的Total Return Fund 5月将美国公债持仓增至35%

PIMCO为太平洋投资管理公司

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HC526]

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