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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 00:37 BJT

〔EIA月报〕伊朗今年年底前石油日产量预计将降至270万桶,因缺乏投资

路透6月12日电---美国能源资料协会(EIA)周二在报告中表示,预计今年年底前伊朗石油日产量将减少85万桶,从去年年底的355万桶降至270万桶,因缺乏投资.

EIA表示,其预估并未计入近期针对伊朗央行的更多制裁以及欧盟对伊朗原油禁运的潜在进一步影响.

EIA称,预计伊朗明年原油日产量将再减少20万桶.(完)

--编译 李军;审校 母红

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