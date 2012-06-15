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亚洲 | 2012年 6月 16日 星期六 00:53 BJT

〔标题新闻〕美国财政部官员称G20会议将聚焦强化全球经济成长,鼓励中国等国促进汇率弹性

G20为20国集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HF9QS]

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