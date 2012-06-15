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市场报道 | 2012年 6月 16日 星期六 03:16 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收高,投资人为希腊大选做准备

路透纽约6月15日电---棉花期货周五收高,主要是因周日希腊大选前投资人调整头寸,如果选举结果令希腊决定退出欧元区,可能在下周令金融市场动荡.

尽管20国集团(G20)官员称,如果希腊大选造成市场动荡,准备好采取行动稳定市况,但同其他商品市场的投资人一样,期棉投资人仍存有疑虑.

洲际交易所(ICE)--12月期棉合约CTZ2上涨0.42美分,收报每磅71.02美分,盘中交投于70.37-71.59美分,在周四交投区间内.本周该合约升1.63%.

现货月7月期棉合约CTN2上涨1.89美分,收报每磅79.98美分.

根据汤森路透数据,7月和12月合约的价差处于2011年6月以来的最宽阔水平.

7月期棉选择权到期迫使许多投资人调整头寸.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至6月14日,未平仓合约为199,423口.

汤森路透数据显示,周五成交量接近37,500口,较30日均值高50%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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