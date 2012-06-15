〔国际油市〕NYMEX原油期货变动不大,市场静待希腊大选结果

* 希腊选举后,各大央行料准备采取行动稳定市况
* 美国经济数据疲弱,令美联储追加刺激措施的机率上升
* OPEC称降低产量的影响可能在7月显现
路透纽约6月15日电---美国原油期货周五变动不大,交投清淡,因投资人静待本周末希腊关键的大选,尽管对全球各大央行可能采取行动应对选举产生的任何负面影响的希望升温.
经济忧虑也促使投资人减少敞口,此前数据显示美国5月制造业活动疲弱,且调查显示6月初美国消费者信心降至六个月低点.
美国经济复苏放缓以及欧债危机加剧令美联储进一步放宽货币政策的机率增加,但分析师对美联储下周二和周三是否会出手的预测有分歧.
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周五在一场记者会上称,OPEC成员国将减产以达成日产3,000万桶的上限,料将在7月见到相关效应.[ID:nSB1613354]
但分析师对此表示怀疑,因减产大多来自沙特.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约CLN2连升两日,结算价报每桶84.03美元,升0.12美元或0.14%,本周该合约跌0.07美元,之前一周则升1%.
ICE-8月布兰特原油期货LCOQ2结算价报每桶97.61美元,升0.44美元或0.45%,为六日连跌后首日上涨.本周近月布兰特原油期货跌1.86美元或1.87%,之前一周升1%.
8月布兰特原油期货较8月美国原油期货2CLQ2溢价收报13.28美元.周四到期的7月布兰特原油期货昨日较7月美国原油期货溢价为13.12美元.
NYMEX-7月RBOB汽油期货RBN2收高2.53美分或0.95%,报2.7017美元,本周升1.67美分或0.62%,连升两周.
NYMEX-7月取暖油期货HON2收高1.87美分或0.71%,报每加仑2.6465美元,本周跌2.56美分或0.96%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 84.03 0.12 0.1% 83.42 84.80 198,067 278,944
8月原油 84.33 0.11 0.1% 83.73 85.10 104,530 120,117
7月RBOB汽油 2.7017 0.0253 1.0% 2.6702 2.7074 29,158 37,587
8月RBOB汽油 2.6257 0.0221 0.9% 2.5978 2.6303 32,377 27,187
7月取暖油 2.6465 0.0187 0.7% 2.6288 2.6569 33,215 47,638
8月取暖油 2.6499 0.0183 0.7% 2.6326 2.6597 23,981 24,505
ICE合约
8月布兰特 97.61 0.44 0.5% 96.97 98.10 144,812 35,173
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 429,489 580,242 570,158 1,482,994 -8,020
汽油 99,634 92,905 146,981 299,171 -2,036
取暖油 107,798 117,749 136,956 314,200 -1,709(完)
--编译 李军;审校 母红