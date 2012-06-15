〔美国股市〕ADR收升,欧洲银行ADR在希腊大选前上扬

路透纽约6月15日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上涨,欧洲银行股领升,因寄望一旦希腊周末大选结果给下周金融系统带来动荡,全球主要央行将采取行动稳定市场.
希腊企业ADR不多,National Bank of GreeceNBG.N暴涨13%,至1.82美元,周五成交量达962万股,较过去50天日均值多超过七倍.该ADR过去四天累计升55%.
欧洲银行ADR上涨.巴克莱(BCS.N)升4.8%,报12.70美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)暴涨9.7%,报7.83美元,德意志银行(DB.N)扬升3.8%,报36.51美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨1.37%,标普500指数.SPX.INX涨1.03%.纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上升1.29%.
20国集团(G20)官员对路透表示,若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.[ID:nSB1611582]
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS涨1.59%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA升1.33%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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