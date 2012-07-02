〔美国热股〕戴尔将以24亿美元现金收购Quest Software,前者股价微跌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月17日

2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5