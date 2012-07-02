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货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 23:07 BJT

〔USDA报告〕6月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月2日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 06/28/12 06/21/12 06/21/12 06/30/11

初值 修正值 前值

小麦 21,466 19,495 19,484 25,496

燕麦 62 63 63 5

大麦 4 0 0 80

玉米 22,214 30,028 27,012 37,092

高粱 519 242 242 2,112

大豆 13,898 7,646 9,182 5,650

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 84,315 103,487

燕麦 187 14

大麦 48 310

玉米 1,320,988 1,486,097

高粱 43,126 128,725

大豆 1,215,512 1,424,809

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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