〔USDA报告〕6月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透7月2日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 06/28/12 06/21/12 06/21/12 06/30/11
初值 修正值 前值
小麦 21,466 19,495 19,484 25,496
燕麦 62 63 63 5
大麦 4 0 0 80
玉米 22,214 30,028 27,012 37,092
高粱 519 242 242 2,112
大豆 13,898 7,646 9,182 5,650
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 84,315 103,487
燕麦 187 14
大麦 48 310
玉米 1,320,988 1,486,097
高粱 43,126 128,725
大豆 1,215,512 1,424,809
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5