〔欧洲汇市〕英镑兑走弱的欧元上涨,尽管英国PMI数据疲弱

* 英镑兑欧元上涨,因欧盟峰会的乐观情绪消退

* 英国6月制造业连续第二个月萎缩

* 英国央行料将在本周稍后扩大量化宽松政策

* 英镑兑美元短暂触及一周半高位

路透伦敦7月2日电---英镑兑走弱的欧元周一上涨,因对上周欧盟峰会的乐观情绪消退,从芬兰反对利用欧元区救助基金在公开市场买入政府公债就是例证.

英镑上涨,尽管6月制造业采购经理人指数(PMI)疲弱,该数据显示英国制造业连续第二个月萎缩.此数据增加了市场对英国央行周四政策会议将选择买入更多资产的预期.

分析师称,市场焦点在欧元区的发展,暗示英镑的走势很大程度是由欧元推动.

欧元下滑,此前芬兰政府称将阻止欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)在公开市场购买政府公债,荷兰亦暗示反对买债计划.

欧元兑英镑EURGBP=跌0.5%至0.8020英镑,更接近技术阻力0.80英镑的心理关口.

欧元若明确跌穿0.80英镑,欧元将可能下试5月中旬触及的三年半低位0.79505英镑.

英镑兑美元GBP=D4最初升至一周半高位1.5722美元,交易商指因中东账户的需求,尽管他们也表示执行价在1.5700美元的期权到期也可能影响交投.稍后,英镑兑美元回吐升幅,跌0.1%,至1.5688美元.

分析师表示,如果对欧债问题的忧虑加重,投资人寻求在美元避险,英镑兑美元将可能进一步下跌.

周一发布的调查显示,英国制造业在6月连续第二个月萎缩,因新订单继续减少.数据强化了对英国央行将向经济挹注更多资金的预期.6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)从5月的三年低点45.9升至48.6,优于46.5的路透调查预估,但数据仍连续第二个月处在荣枯分水岭50的下方.[ID:nSB1644836](完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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