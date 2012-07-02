〔英国债市〕英债期货尾盘受疲弱的美国制造业数据提振

路透伦敦7月2日电---英国公债周一尾盘受到提振,因之前美国公布的数据显示制造业活动意外萎缩,令投资人质疑全球经济强度.盘中多数时间,英债因投资人信心增强而下滑.
英债期货上周五收在九日低点,因投资人乐见欧盟领导人达成的协议,这对股市的提振持续到周一.
但美国供应管理协会(ISM)公布的制造业指数降幅大于预期,这给予美国公债、德债和英债以提振.
9月英债期货FLGU2结算价升44跳动点,至119.54,但落后可比德债FGBLU2逾30个跳动点,有分析师认为这主要归咎于英国债务管理局有大规模发债计划.
周二,英国债务管理局将发售17.5亿英镑票息为4.75%的2030年到期英债,周三则将发售45亿英镑票息为1%的2017年到期英债.
尽管市场普遍预计英国央行将在周四宣布重启购买英债的量化宽松政策,但分析师表示,在追加量化宽松政策还不确定的时候,交易员不会放心标购.
现货市场方面,指标10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌3个基点,报1.70%,较可比德债收益率EU10YT=RR差走阔3个基点,至18个基点.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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