〔欧洲股市〕收于两个月高位,投资者期待决策者出台更多积极政策

* FTSEurofirst 300指数收高1.4%,Euro STOXX指数升1.2%

* FTSEurofirst 300指数收于两个月高位

* 欧盟协议料为更多政策出台铺平道路

路透伦敦7月2日电---欧洲股市周一收于两个月高位,继上周欧盟在解决债务危机方面取得进展之后,投资者期望决策者会进一步采取行动,增加了之前较低的仓位.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.4%,报1,035.32点,延续周五上涨2.6%的升势,当时欧盟领导人达成协议,其中的措施,包括允许欧元区纾困基金直接向受困银行注入资金.[ID:nSB1642950]

该协议激励投资者重返欧洲股市,尽管第二季欧股下跌4.5%,根据EPFR数据,欧洲股票基金第二季录得2008年来最大规模的资金流出,因担忧西班牙主权债及银行业危机,以及希腊是否继续留在欧元区存在不确定性.

上周五的欧盟峰会协议预计为欧洲央行出台更多货币宽松政策铺平道路,周四欧洲央行会议料将宣布减息.欧洲央行一直不愿意干预,除非政府率先应对欧元区的财政问题.

"市场可将希望向决策者施压,让他们出台更多的刺激政策,并更明确的表示什么时候欧洲银行业可以资本重组,以及什么时候会干预债市,"Fidelity Worldwide Investment的资产配置主管Trevor Greetham表示.

"目前股市正在触底反弹...但我认为未来数月将有很大波动,由于市场仍在施压."

Euro STOXX波动率指数.V2TX上涨0.2%,至24.99点.

Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.2%,至2,292.08点.

欧元区银行.SX7E涨幅居前,上扬1.9%.

法国农业信贷集团(CAGR.PA)在FTSEurofirst 300指数中升幅最大,劲涨6.9%,成交量是均值约三倍,受助于该行将其受困的希腊分支Emporiki Bank全部或部份卖出的消息.

英国富时100指数.FTSE收涨1.25%,报5,640.64点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨1.24%,报6,496.08点,法国CAC-40指数.FCHI收升1.36%,报3,240.20点.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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