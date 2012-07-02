更正:〔金属期市〕期铜下跌,因数据疲弱及对欧盟协议的欢愉情绪减退

(更正:内文第七段COMEX期铜合约收盘"下跌0.65%,收报每磅3.5195美元"因原文有误,应改为"下跌0.78%,收报每磅3.469美元")

* 期铜和欧元一起下跌

* 中国和日本PMI数据均为七个月来最疲弱

* 欧元区6月制造业萎缩

* 美国ISM-6月制造业数据较上月下降

路透伦敦/纽约7月2日电---铜价周一下挫近1%,和欧元一起走软,因一连串疲弱的全球宏观经济数据令对铜需求的忧虑重燃,上周因空头回补带动的升势嘎然而止.

对上周欧盟峰会协议的欢愉情绪减退,此前美国公布6月制造业指数显示制造业活动出现2009年7月来首次意外萎缩,因新订单大减.

周一稍早,欧元区公布制造业活动仍在2009年6月来的最低水平,工厂正准备最坏的情况出现,裁员速度为两年半来最快.

中国和日本工厂活动的跌势加深,因海外订单大降拖累制造业活动跌至七个月低位,令对全球经济体质正在恶化的忧虑加重.

"尽管上周欧盟峰会协议提供了短暂的些许希望,引发大量的季末回补空头,但今或PMI数据暗示大家回到现实,且数据巩固了全球经济前景持绩不振的证据,"VTB Capital基本金属分析师Wiktor Bielski说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,625美元,周五收报7,690美元,当日铜价大涨4.1%,录得11月30日来最大单日升幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)-交投最活跃的9月期铜合约HGU2下跌0.78%,收报每磅3.469美元,周五报3.4965美元.

本周大量经济数据公布,市场气氛紧张.在周三美国独立纪念日假期前,美国市场成交量可能低于平常.

欧元下滑,美元兑一篮子货币上涨,因对欧盟峰会的欢愉情绪减退.欧元下跌令以美元计价的金属对欧洲投资者来说更昂贵.

LME三个月期铝CMAL3收报每吨1,909美元,上日收报1,911美元.

三个月期锡CMSN3收报每吨18,900美元,周五收报18,775美元.三个月期铅CMPB3收报每吨1,879美元,上日报1,861美元,三个月期镍CMNI3收报每吨16,750美元,上日报16,730美元.三个月期锌CMZN3收报每吨1,872美元,上日报1,880美元.

以下为1811 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 347.00 -2.65 -0.76 343.60 0.99

LME期铝 1908.00 -3.00 -0.16 2020.00 -5.54

LME期铜 7625.00 -65.00 -0.85 7600.00 0.33

LME期铅 1879.00 18.00 +0.97 2035.00 -7.67

LME期镍 16755.00 25.00 +0.15 18710.00 -10.45

LME期锡 18900.00 125.00 +0.67 19200.00 -1.56

LME期锌 1871.00 -9.00 -0.48 1845.00 1.41

上海期铝 15455.00 35.00 +0.23 15845.00 -2.46

上海期铜 55540.00 110.00 +0.20 55360.00 0.33

上海期锌 14660.00 105.00 +0.72 14795.00 -0.91

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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