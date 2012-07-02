〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因美国干热天气拖累作物

路透7月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,因美国炎热和干燥气候正对作物构成损害,以及有一大批美国大豆销往未知目的地.

一位农业气象学者周一表示,当日天气预报变动不大,显示美国中西部玉米和大豆仍将受到炎热和乾旱气候的侵害.

参与路透调查的分析师预计,美国农业部(USDA)周一对大豆生长条件的优良评级比率料在50%,低于前周的53%.

高盛周一将三至12个月大豆价格预估从每蒲式耳14.30美元上调为15.50美元.

USDA周一表示,民间出口商报告称有119万吨美国大豆销往未知目的地.

USDA周一还称,上周美国大豆出口检验量在1,390万蒲式耳,高于前周的760万.

7月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标在77.

CBOT-7月大豆期货SN2收高19-1/2美分,报15.32-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2收涨6.5美元,收报每短吨442.5美元.7月豆油合约BON2下跌0.03美分,收报每磅52.18美分.

今日大豆预估成交量为205,429口;豆粕预估成交量为58,846口,豆油成交量为109,489口.

以下为CBOT农产品期货在2024 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 692.50 20.00 3.0% 7.1%

CBOT大豆Sc1 1532.25 19.50 1.3% 27.8%

CBOT豆粕SMc1 442.50 6.50 1.5% 43.0%

CBOT豆油BOc1 52.18 -0.03 -0.1% 0.2%

CBOT小麦Wc1 754.50 15.50 2.1% 15.6%

CBOT稻米RRc1 1439.00 20.00 1.4% -1.5%

EU小麦BL2H0 232.00 5.25 2.3% 14.6%

NYMEX原油期货CLc1 83.67 -1.29 -1.5% -15.3%

道琼工业指数.DJI 12,871 -9 -0.1% 5.4%

现货金XAU= 1596.61 -0.38 0.0% 2.1%

欧元/美元EUR= 1.2582 -0.0092 -0.7% -2.8%

美元指数.DXY 81.8670 0.2400 0.3% 2.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 1013 9 0.9% -41.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)