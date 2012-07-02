〔美国股市〕ADR上涨,欧洲和巴西企业ADR领涨

路透纽约7月2日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一上涨,受欧洲企业ADR升势提振,因投资人还在预期政策制定者会有进一步行动应对区内债务危机.

巴西企业ADR也走强,巴西国内股指Bovespa .BVSP升0.6%.

欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.

6月份,欧美和中国的制造业均出现萎缩,欧债危机影响显现.

但低迷的经济面消息被投资人解读为央行将进一步采取措施支撑经济的迹象.一些投资人预计美联储将在7月31日至8月1日的政策会议上开始第三轮量化宽松政策.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.8%.标普500指数.SPX升0.25%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收高1%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升0.3%.拉美企业ADR指数.BKLA劲扬1.2%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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