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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 22:23 BJT

〔美国热股〕波音看好未来20年飞机需求,股价早盘上升

路透7月3日电---美国飞机制造厂商波音(BA.N)上调了20年期的市场预估,预计期间新飞机需求将在34,000架,价值4.5兆(万亿)美元,因新兴地区经济成长和航空公司寻求节能的新机型来应对燃油成本高企问题.

波音周二早盘上涨0.82%,报73.78美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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