〔欧洲汇市〕英镑兑美元和欧元均持稳,市场关注英国央行和欧洲央行会议

* 英镑兑欧元和美元均持稳

* 英国建筑业PMI弱于预期

* 英国央行和欧洲央行周四会议前,英镑料陷入窄幅波动

路透伦敦7月3日电---英镑兑欧元和美元周二持稳,未受英国建筑业采购经理人指数(PMI)疲弱的影响.投资者等待周四英国央行和欧洲央行(ECB)会议的政策决定.

分析师称,在周四前英镑兑欧元有可能陷入0.7950-0.81英镑的窄幅区间.英国央行预计将重新启动资产购买计划,欧洲央行(ECB)料将下调利率.

这些假设如果成真,将会推助英镑走高,特别是英镑兑欧元,因多数人认为英国央行任何与公债购买计划有关的经济提振决策,都将支撑该国公债价格.

市场对美国经济陷入困境的担忧,或将令英镑/美元承压.

欧元/英镑EURGBP=D4持平在0.8015英镑,距离上周尾段触及的近期低位0.7985不远.交易商称,一些长期投资者在盘中稍早时卖出欧元/英镑.

英镑/美元GBP=D4持稳在1.5676美元,交易商称行权价在1.5700美元水平的期权到期,将影响日内交投.周二数据显示,英国制造业活动下滑速度为两年半以来最快,但英镑对此几无反应.

此外,英国5月消费者信贷意外上扬,而抵押贷款批准件数降幅低于预期.经济的整体需求仍暗淡,支撑了英国央行推出更多宽松政策的预期.

多数人预计欧洲央行将下调利率,并且有可能会宣布提振经济的新刺激方案.

周一时,6月制造业PMI略超预期,但仍显示出现萎缩.整体上看,从改变周四英国央行会议前景的角度来看,帮助不大.

由于美国经济低迷,英镑/美元可能会承受压力.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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