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债券 | 2012年 7月 3日 星期二 23:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.075%,投标倍数为4.65

路透华盛顿7月3日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.075

中值 0.060

低值 0.050

投资 0.076

价格/得标

价格 99.994167

高值得标比率 6.93%

投标倍数 4.65

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,001,071,200

总投标 139,562,056,200

竞争性投标得标 29,441,516,200

非竞争性投标得标 234,555,000

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/07/05

到期日 2012/08/02

CUSIP码 9127955Y3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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