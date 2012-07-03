〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.075%,投标倍数为4.65

标题新闻：惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“CCC”
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路透华盛顿7月3日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.075
中值 0.060
低值 0.050
投资 0.076
价格/得标
价格 99.994167
高值得标比率 6.93%
投标倍数 4.65
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 30,001,071,200
总投标 139,562,056,200
竞争性投标得标 29,441,516,200
非竞争性投标得标 234,555,000
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/07/05
到期日 2012/08/02
CUSIP码 9127955Y3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
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