〔欧洲股市〕收在两个月高位,安赛乐米塔尔股价劲升

* FTSEurofirst 300指数收高1%至两个月高位

* Euro STOXX 50指数上扬1.2%,创4月27日来最高收位

* 升势可能因更广泛经济忧虑而消退

路透伦敦7月3日电---欧洲股市周二收在两个月高位,诸如安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)等商品股领升,对决策者将行动应对欧元区债务危机的预期支持了股市.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1%,报1,046.11点,此为5月1日收在1,048.07点以来的最高收位.

Euro STOXX 50指数.STOXX50E收升1.2%,报2,320.43点,为4月27日来最高收位.

市场延续周五的升势,当天欧盟领导人采取新措施应对欧债危机,且容许动用欧元区救助基金向受困的银行注资.

"银行得到直接注资的事实给予市场正在寻找的方向,"Securequity的Jawaid Afsar说.

"但我怀疑股市上行空间仅限于从现水平再升100点.我们要小心谨慎,基本面问题犹存,要准备看到任何疲弱的迹象就要迅速撤离,"他补充说.

钢铁生产商安赛乐米塔尔上涨5.6%,受助于券商Kepler将该公司评级从"减持"上调至"持有."

摩根士丹利策略师将欧股评级由"减持"上调至"中性".

英国富时100指数.FTSE收涨0.83%,报5,687.73点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨1.26%,报6,578.21点,法国CAC-40指数.FCHI收升0.96%,报3,271.20点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI