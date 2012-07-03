〔欧洲股市〕收在两个月高位,安赛乐米塔尔股价劲升

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* FTSEurofirst 300指数收高1%至两个月高位
* Euro STOXX 50指数上扬1.2%,创4月27日来最高收位
* 升势可能因更广泛经济忧虑而消退
路透伦敦7月3日电---欧洲股市周二收在两个月高位,诸如安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)等商品股领升,对决策者将行动应对欧元区债务危机的预期支持了股市.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1%,报1,046.11点,此为5月1日收在1,048.07点以来的最高收位.
Euro STOXX 50指数.STOXX50E收升1.2%,报2,320.43点,为4月27日来最高收位.
市场延续周五的升势,当天欧盟领导人采取新措施应对欧债危机,且容许动用欧元区救助基金向受困的银行注资.
"银行得到直接注资的事实给予市场正在寻找的方向,"Securequity的Jawaid Afsar说.
"但我怀疑股市上行空间仅限于从现水平再升100点.我们要小心谨慎,基本面问题犹存,要准备看到任何疲弱的迹象就要迅速撤离,"他补充说.
钢铁生产商安赛乐米塔尔上涨5.6%,受助于券商Kepler将该公司评级从"减持"上调至"持有."
摩根士丹利策略师将欧股评级由"减持"上调至"中性".
英国富时100指数.FTSE收涨0.83%,报5,687.73点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨1.26%,报6,578.21点,法国CAC-40指数.FCHI收升0.96%,报3,271.20点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。