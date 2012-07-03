〔英国债市〕英债期货表现不及德债期货,受累于新债供应

路透伦敦7月3日电---英债期货周二跌至13日收盘低位,表现不及可比德债期货,且逆转了上日的涨势,因本周的两次公债标售限制了英债的表现.

9月英债期货FLGU2收跌56个跳动点,报118.98,为6月20日以来最低收位.可比德债期货FGBLU2仅回落22个跳动点.

策略师称,英债承压,因本周英国将举行两次公债标售,且投资者在周三美国公共假期前结清头寸.本日稍早进行的2030年到期英债标售获稳健需求,周三将标售五年期英债.

在进行2030年公债标售前,英债表现稍逊,但此次标售获相对强劲的需求,标售结束后英债收复部分失地.

今日标售的投标倍数为2.06,高于2010年9月的上次标售,且高于同年期英债标售的平均投标倍数.

10年期英债收益率GB10YT=RR上扬6个基点,报1.76%.10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR扩阔约3个基点,报21个基点.

今日公布的数据证实了英国经济表现疲弱.建筑业以两年半来最快速度萎缩.市场对数据反应甚微.

市场主要关注周四将举行的英国央行和欧洲央行政策会议.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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