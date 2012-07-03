〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货继续飙升,因美国中西部乾旱天气损害作物

路透7月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,追随玉米市场的涨势,因美国高温乾旱的天气开始影响收成前景,并开始损及美国大豆作物.

一名农业气象学家周二表示,下周美国中西部玉米和大豆种植区天气料变得凉爽,不过适宜的气温和南部的少量降雨来得太迟,无法挽救部分已经受损的玉米作物.

总部位于汉堡的油世界(Oil World)分析师周二预测,未来数月阿根廷的大豆压榨量可能骤减,因今年该国大豆收成较差.这将减少阿根廷今年的豆油和豆粕的出口供应.

7月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标在82.

CBOT-7月大豆期货SN2收高40美分,报15.72-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2收涨11.6美元,收报每短吨454.1美元.7月豆油合约BON2收高0.77美分,收报每磅52.95美分.

今日大豆预估成交量为201,636口;豆粕预估成交量为58,806口,豆油成交量为102,010口.

以下为CBOT农产品期货在1729 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 718.75 26.25 3.8% 11.2%

CBOT大豆Sc1 1572.25 40.00 2.6% 31.2%

CBOT豆粕SMc1 454.10 11.60 2.6% 46.8%

CBOT豆油BOc1 52.95 0.77 1.5% 1.7%

CBOT小麦Wc1 782.25 27.75 3.7% 19.8%

CBOT稻米RRc1 1471.50 32.50 2.3% 0.8%

EU小麦BL2H0 236.00 4.00 1.7% 16.5%

NYMEX原油期货CLc1 87.48 3.73 4.5% -11.5%

道琼工业指数.DJI 12,944 72 0.6% 5.9%

现货金XAU= 1620.36 23.68 1.5% 3.6%

欧元/美元EUR= 1.2606 0.0025 0.2% -2.6%

美元指数.DXY 81.8020 -0.0680 -0.1% 2.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 1063 50 4.9% -38.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)