〔美国股市〕标普500指数连升三日,对央行将追加刺激措施的希望升温

* 标普500指数录得今年最大三日升幅

* 美国5月工厂订单升幅大于预期

* 汽车股受销售数据带动跳升

* 微软认列aQuantive减值费用62亿美元

* 道指收高0.56%,标准普尔500指数收升0.62%,Nasdaq指数收高0.84%

路透纽约7月3日电---美国股市周二连升第三天,因油价大涨提振油股,且交易商消化了对央行将进一步实施刺激措施预期值增加的因素.

一系列疲弱的经济数据令投资人对欧洲央行周四将降息至纪录低点的预期增加,这可能推高股市,并进一步提振原油和铜等商品.

明日为美国独立日假期,美国市场将休市,今天也提前收市.纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场成交量仅37.8亿股,为年内最低.

布兰特原油期货升穿101美元,为三周内首见,因伊朗局势紧张,令投资人愈发担心可能对供应构成威胁,且投资人押注会有进一步政策行动.

美国原油期货CLc1升3.50美元,报每桶87.25美元,标普能源股指数.GSPE在类股中涨幅最大,升2.2%.

芝加哥North Star Investment Management投资长Eric Kuby表示,上周欧洲峰会令投资人对全球政策制定者正意识到需要支撑金融市场和经济的期望值增加.

道琼工业指数.DJI收升72.43点,或0.56%,至12,943.82点;标准普尔500指数.SPX上涨8.51点,或0.62%,至1,374.02点.Nasdaq指数.IXIC收高24.85点,或0.84%,至2,976.08点.

欧元兑美元升至盘中高位,因投资人为欧洲央行政策会议作准备.

大型汽车生产商6月销售增长也强于预期.福特(F.N)和通用汽车(GM.N)分别因销售数据大涨2.2%和5.6%.

标普500指数在过去三日连涨中录得3.4%升幅,为12月来最佳三日升势.根据Brown Brothers Harriman分析师,此波涨势将标普500指数带出近期交投区间1,350-1,360点,意味着可能升至更高的区间.

上周五在欧洲政策制定者宣布欧盟紧急基金可以购买受困国家公债后,股市录得年内最大单日升幅.

微软(MSFT.O)认列aQuantive减值费用62亿美元,承认五年前收购的这家在线广告公司无实际价值,且上季度该企业并未取得获利.这是微软迄今在互联网行业的最大规模收购案.该股收高0.7%,报30.76美元.

美国商务部周二公布,美国5月工厂订单增长0.7%,预估为增长0.2%,4月工厂订单修正为下跌0.7%,前值为下跌0.6%.美国5月耐久财(耐用品)订单修正后为增长1.3%,前值为增长1.1%.[ID:nEAPA30CQ3]

在劳工部周五发布6月非农就业报告前,市场成交量可能开始增加.

美国供应管理协会(ISM)周一公布的6月制造业指数低于预期,且显示制造业自2009年7月以来首次出现萎缩.[ID:nEAPA20DL1]该数据令市场对美联储将宣布第三轮购买资产计划以刺激经济成长的臆测增加.这个决定可能早至美联储7月31日-8月1日下一次货币政策会议宣布.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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