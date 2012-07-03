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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 03:32 BJT

〔美国股市〕ADR上涨,能源和金属类ADR领涨

路透纽约7月3日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二连升第三天,因预期各国央行将行动刺激迟滞的经济复苏步伐.今日市场提早休市.

押注将有更多货币宽松政策出台,这提振了欧元兑美元,为铜和其他金属价格带来支持.一商品价格指数.CRB跳升3%.

油价也跳涨,提振能源类ADR.

在美国上市的安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.N)上扬4.2%,券商Kepler上调该公司评级提来进一步提振.Kepler将安赛乐米塔尔评级从"减持"上调至"持有",尽管下调了其目标价.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升1%.标普500指数.SPX升0.6%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收高0.65%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300 .FTEU3收高1%,至两个月高位.[.EUCN]

法国石油公司道达尔(TOT.N)收升2.3%,报46.54美元,意大利油公司Eni SpA (E.N)扬升2.7%,报44.26美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升1.5%.

在美国上市的兖州煤业YZC.N劲升6.3%,报16.07美元.

拉美企业ADR指数.BKLA上扬1.5%,受巴西Petrobras (PBR.N)提振.该股升3.1%,报19.67美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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