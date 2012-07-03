〔加拿大股市〕录得年内单日最大升幅,盘中触及近两个月高位

路透多伦多7月3日电---加拿大主要股指周二录得年内单日最大升幅,且触及近两个月高位,因矿业股和能源股飙升,因投资人寄望主要央行将放宽政策重振受欧债危机拖累的全球经济.

一连串疲弱的经济数据令对欧洲央行周四将减息至纪录低位的预期升温,如果此一预期成真,将可能推高股市及进一步提振诸如原油和铜等商品市场.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高252.19点,或2.2%,报11,848.75点.该股指盘中一度触及11,885.33点,此为5月4日来的最高水平.

10项分类指数全数收升.

权重的林料股领升,矿业股攀升4.1%,因铜价触及七周高位,且金价上扬.

能源分项指数跳升3.3%,跟随美国原油价格上涨.美国原油劲升逾4%,因围绕伊朗核计划的紧张局势不断升级,引发将威胁供应的担忧.

周一加拿大金融市场因国庆假期休市.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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