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货币新闻 | 2012年 7月 5日 星期四 23:09 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透7月5日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/29/12 较上周 较上年 06/29/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 382.6 -3.0 25.5 382.9 -4.3 24.3

馏分油 118.6 -1.1 -22.0 117.8 -1.1 -24.3

汽油 203.9 -1.4 -6.1 205.0 0.2 -7.6

取暖油 26.3 -0.1 -6.6 25.6 0.1 -8.2

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

煤油型航空燃料 38.1 -0.8 -4.4 37.8 -0.8 -5.5

原油日加工量 15.6 0.1 0.8 15.6 0.0 0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少190万桶,汽油库存增加60万桶,馏分油库存增加60万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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