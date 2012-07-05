〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透7月5日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
06/29/12 较上周 较上年 06/29/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 382.6 -3.0 25.5 382.9 -4.3 24.3
馏分油 118.6 -1.1 -22.0 117.8 -1.1 -24.3
汽油 203.9 -1.4 -6.1 205.0 0.2 -7.6
取暖油 26.3 -0.1 -6.6 25.6 0.1 -8.2
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
煤油型航空燃料 38.1 -0.8 -4.4 37.8 -0.8 -5.5
原油日加工量 15.6 0.1 0.8 15.6 0.0 0.3
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少190万桶,汽油库存增加60万桶,馏分油库存增加60万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 李军
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
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