〔欧元债市〕德债有买需,关注欧洲央行政策决定

* 德债上涨,五年期德债标售需求强劲

* 市场为ECB降息作准备

* 周四西班牙和爱尔兰标售公债将测试市场胃纳

路透伦敦7月4日电---德债周三上涨,五年期德债标售得到强劲需求,此前服务业数据加剧对欧债危机正冲击欧元区最大经济体德国的忧虑,且大量回赎释出的资金也支持德债.

投资人买入德债,也因预期欧洲央行(ECB)周四将宣布降息,若预期成真,将向原已处于低位的德债收益率进一步施加下行压力.

近400亿欧元的到期德债票息和本金支付释出的资金提振了对五年期德债的需求,凸显对避险债券的需求源源不绝.

德国五年和10年期公债收益率DE5YT=TWEBDE10YT=TWEB重回上周四触及的水平之下,当时市场等待欧盟领导人公布旨在稳定债市和抑制欧债危机的措施.

下周还将有500亿欧元的AAA评级欧元区债券到期支付票息和本金,料将令欧元区核心国家公债需求保持强劲.

德债期货FGBLc1升86个跳动点,结算价报142.32.

德国服务业活动6月意外停滞,终止了历时八个月的扩张,[ID:nSB1649184],数据巩固了对ECB周四降息的预期.

路透访问分析师的调查显示,欧洲央行周四料将调降指标利率至纪录低点,但也许要有更多行动才会让市场满意,因市场已经开始怀疑,上周峰会达成的有关解决欧元区危机的举措是否靠得住.[ID:nSB1649050]

周四西班牙将在欧盟峰会后首次入市融资,投资人也对这次重要的信心测试做准备.西班牙将标售最多30亿欧元,分别在2015,2016和2022年到期的三批公债.

西班牙公债在周四标售前承压,表现落后于其他欧元区国家公债.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升14个基点,报6.41%.

较之爱尔兰10年期公债,目前投资人对西班牙10年期公债的回报要求更高.爱尔兰10年公债收益率IE10YT=TWEB报6.25%.

周四爱尔兰将在2010年9月以来首次重返债市融资,将标售5亿欧元的三个月国库券.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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