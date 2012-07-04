〔伦敦期市〕伦敦白糖创近三个月高位,可可走低

路透伦敦7月4日电---伦敦白糖期货周三升至近三个月高位,受主要出产国巴西船运货延误所提振,而可可从上日触及的五个月高位下滑.

伦敦罗布斯塔咖啡期货下跌.

周三洲际交易所(ICE)软商品市场因美国独立日假期休市,周四重开.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货LSUc1在1630 GMT收高7.10美元,或1.1%,报每吨639.80美元,稍早触及640.40美元,此为近月合约自4月10日来的最高水平.

一家船运公司董事说,巴西港口的等候时间因天气较为乾爽而缩短,但未来几周等候时间可能再次延长,因收割加速.

最大的蔗糖种植国巴西6月糖出口下跌约三分一至129万吨,上年同期为185万吨.

LIFFE-可可在上日触及五个月高位后小幅回落.

伦敦9月可可期货LCCc2收低12英镑,或0.7%,报每吨1,586英镑.周二该合约升至1,606英镑高位,此为指标次月合约自1月底来的最高水平.

"市场升势遇上阻力,因原产地卖出可可,这令可可升势终止.加纳也在市场,现水平对他们来说是具吸引力的,"一伦敦交易员说.

伦敦罗布斯塔咖啡期货也下跌,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌38美元,或1.8%,报每吨2,098美元.(完)