〔伦敦期市〕伦敦白糖创近三个月高位,可可走低

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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路透伦敦7月4日电---伦敦白糖期货周三升至近三个月高位,受主要出产国巴西船运货延误所提振,而可可从上日触及的五个月高位下滑.
伦敦罗布斯塔咖啡期货下跌.
周三洲际交易所(ICE)软商品市场因美国独立日假期休市,周四重开.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货LSUc1在1630 GMT收高7.10美元,或1.1%,报每吨639.80美元,稍早触及640.40美元,此为近月合约自4月10日来的最高水平.
一家船运公司董事说,巴西港口的等候时间因天气较为乾爽而缩短,但未来几周等候时间可能再次延长,因收割加速.
最大的蔗糖种植国巴西6月糖出口下跌约三分一至129万吨,上年同期为185万吨.
LIFFE-可可在上日触及五个月高位后小幅回落.
伦敦9月可可期货LCCc2收低12英镑,或0.7%,报每吨1,586英镑.周二该合约升至1,606英镑高位,此为指标次月合约自1月底来的最高水平.
"市场升势遇上阻力,因原产地卖出可可,这令可可升势终止.加纳也在市场,现水平对他们来说是具吸引力的,"一伦敦交易员说.
伦敦罗布斯塔咖啡期货也下跌,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌38美元,或1.8%,报每吨2,098美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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