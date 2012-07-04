〔英国债市〕英债上涨,因英债标售需求强劲及押注央行将进一步放宽政策

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透伦敦7月4日电---英债期货周三上涨,因五年期英债标售需求强劲,及有关经济黯淡的消息巩固了英国央行周四将推出刺激措施的预期,这两项因素均支持英债.
市场原本已消化了英国央行周四将公布向经济挹注500亿英镑资金的因素,所以对最新的Markit/CIPS英国6月服务业采购经理人指数(PMI)跌幅多于预期无甚反应.
9月英债期货FLGU2收升28个跳动点,报119.26,落后于德债FGBLU2超过50个跳动点.
在现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,报1.721%,令10年期英债/德债收益率差扩阔约5个基点,至大约26个基点.
分析师预计,英国央行未来三个月将买入额外500亿英镑的英债,将透过量化宽松政策迄今买入3,250亿英镑英债规模扩大.
分析师表示,对英国央行将买入更多英债的预期,扶助支持了45亿英镑于2017年到期的英债标售需求.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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