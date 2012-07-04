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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 01:43 BJT

〔标题新闻〕联想<0992.HK>和日本电气(NEC)<6701.T>计划联合开发平板电脑-日本经济新闻

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8I43S2]

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