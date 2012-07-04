〔金属期市〕期铜从七周高位回落,市场静待欧洲央行会议

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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* 期铜从周二触及的七周高位回落
* 空头回补带动的升势失去动能
* 欧洲央行预计将降息25个基点
* 美联储可能也将追加货币刺激措施
路透伦敦7月4日电---铜价周三从周二触及的七周高位回落,因美元上涨,且在央行预计会追加刺激措施带动几近停滞的全球经济前,投资人锁定近期获利.全球经济止步不前已殃及对金属的需求.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周三跌1.2%,报每吨7,725美元,周二曾高见7,823美元的5月15日来高位.因美国市场国庆休市,今日成交清淡.
自6月22日触及低点以来,铜价已经反弹约7%,之前自4月初的跌势累计跌幅达17%.
根据路透市场分析师王涛(音译),技术图表显示,LME期铜可能跌至7,701美元,上海期铜可能跌至每吨55,620元人民币.
巴克莱分析师Gayle Berry表示,期铜由空头回补带动的升势可能已到了强弩之末."铜价可能仍将上涨,但没有经济和政治基本面改善的支撑,我们相信升势可能难以维系."
周三公布的Markit调查报告显示,欧元区民间活动的下滑态势在6月只是略微有所缓解,因企业采取降价举措.这个数据表现支撑了有关欧洲央行(ECB)可能在本周降息的预期.
Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)终值上修为46.4,初值是46.0,5月数值亦为46.0.该指数在过去10个月中有九个月都低于荣枯分界线50,表明欧元区经济疲势已扩散至核心国家.[ID:nSB1649174]
欧元走软也令金属价格承压.[FRX/CN]
投资人也在等待周五美国公布关键的非农就业报告.如果数据令人失望,可能令美联储进一步实施宽松货币政策的预期升温.
LME三个月期铝CMAL3跌1.4%,报1,956美元.三个月期镍CMNI3收报每吨16,930美元,大跌2.1%.
三个月期锌CMZN3跌0.4%,收报每吨1,898美元.三个月期锡CMSN3收报每吨19,150美元,跌0.5%.三个月期铅CMPB3收报每吨1,906美元,跌1.7%.
以下为1608 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 350.80 -3.00 -0.85 344.75 1.75
LME期铝 1955.00 -28.00 -1.41 2020.00 -3.22
LME期铜 7719.00 94.00 +1.23 7600.00 1.57
LME期铅 1906.00 -33.00 -1.70 2034.00 -6.29
LME期镍 16961.00 -329.00 -1.90 18650.00 -9.06
LME期锡 19101.00 -149.00 -0.77 19200.00 -0.52
LME期锌 1892.00 -14.00 -0.73 1845.00 2.55
上海期铝 15670.00 130.00 +0.84 15845.00 -1.10
上海期铜 56080.00 -140.00 -0.25 55360.00 1.30
上海期锌 14800.00 -20.00 -0.13 14795.00 0.03
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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