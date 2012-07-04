〔金属期市〕期铜从七周高位回落,市场静待欧洲央行会议

* 期铜从周二触及的七周高位回落

* 空头回补带动的升势失去动能

* 欧洲央行预计将降息25个基点

* 美联储可能也将追加货币刺激措施

路透伦敦7月4日电---铜价周三从周二触及的七周高位回落,因美元上涨,且在央行预计会追加刺激措施带动几近停滞的全球经济前,投资人锁定近期获利.全球经济止步不前已殃及对金属的需求.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周三跌1.2%,报每吨7,725美元,周二曾高见7,823美元的5月15日来高位.因美国市场国庆休市,今日成交清淡.

自6月22日触及低点以来,铜价已经反弹约7%,之前自4月初的跌势累计跌幅达17%.

根据路透市场分析师王涛(音译),技术图表显示,LME期铜可能跌至7,701美元,上海期铜可能跌至每吨55,620元人民币.

巴克莱分析师Gayle Berry表示,期铜由空头回补带动的升势可能已到了强弩之末."铜价可能仍将上涨,但没有经济和政治基本面改善的支撑,我们相信升势可能难以维系."

周三公布的Markit调查报告显示,欧元区民间活动的下滑态势在6月只是略微有所缓解,因企业采取降价举措.这个数据表现支撑了有关欧洲央行(ECB)可能在本周降息的预期.

Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)终值上修为46.4,初值是46.0,5月数值亦为46.0.该指数在过去10个月中有九个月都低于荣枯分界线50,表明欧元区经济疲势已扩散至核心国家.[ID:nSB1649174]

欧元走软也令金属价格承压.[FRX/CN]

投资人也在等待周五美国公布关键的非农就业报告.如果数据令人失望,可能令美联储进一步实施宽松货币政策的预期升温.

LME三个月期铝CMAL3跌1.4%,报1,956美元.三个月期镍CMNI3收报每吨16,930美元,大跌2.1%.

三个月期锌CMZN3跌0.4%,收报每吨1,898美元.三个月期锡CMSN3收报每吨19,150美元,跌0.5%.三个月期铅CMPB3收报每吨1,906美元,跌1.7%.

以下为1608 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 350.80 -3.00 -0.85 344.75 1.75

LME期铝 1955.00 -28.00 -1.41 2020.00 -3.22

LME期铜 7719.00 94.00 +1.23 7600.00 1.57

LME期铅 1906.00 -33.00 -1.70 2034.00 -6.29

LME期镍 16961.00 -329.00 -1.90 18650.00 -9.06

LME期锡 19101.00 -149.00 -0.77 19200.00 -0.52

LME期锌 1892.00 -14.00 -0.73 1845.00 2.55

上海期铝 15670.00 130.00 +0.84 15845.00 -1.10

上海期铜 56080.00 -140.00 -0.25 55360.00 1.30

上海期锌 14800.00 -20.00 -0.13 14795.00 0.03

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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