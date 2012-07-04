〔全球金市〕黄金在两周高位附近持稳,关注ECB决定和美国就业数据

* 黄金可能录得第二周上扬

* 关注欧洲央行政策会议和美国就业数据

* 美国汽车销售强劲,提振钯金价格

路透伦敦7月4日电---金价周三在两周高位附近持稳,过去三日跳升4%,投资者为预期的欧洲央行降息和关键的美国就业数据作准备.

今日为美国独立日假期,市场交投清淡.1810 GMT,现货金XAU=回落0.2%,报每盎司1,614.78美元,未受诸如原油和期铜等市场更大跌幅的拖累.金价升穿5月初以来区间的顶部1,630美元可能有难度.

本周对决定美国和欧元区货币政策未来走向至关重要,这两个地区的低利率对创造黄金需求一直有很大的帮助.

市场广泛预期欧洲央行将在周四降息至纪录低位以遏制债务危机,而不是通过购买意大利和西班牙公债来压低借贷成本.

对金市而言,美国周五将公布的月度就业数据将更为关键.该数据将为判断美国经济创造就业的能力,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推政策举措刺激成长的可能性提供一定的线索.

美国COMEX-8月期金GCv1在电子交易中跌0.4%,报每盎司1,615.10美元.

本周迄今,金价仍上扬近1%,可能录得2月底以来首个两周连涨.

VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov称,"美国休市,成交量为昨日的一半,而昨日的成交也相当清淡.市场上有少量的获利了结卖盘,但我仍预计阻力位见1,630.00美元."

预计美国非农就业报告将显示,6月就业岗位增加90,000个,失业率持稳在8.2%.

现货银XAG=回落0.3%,报每盎司28.11美元.

现货铂金(白金)XPT=回落0.65%,报每盎司1,472.73美元.现货钯金XPD=跌0.4%,报每盎司591.95美元.

数据显示,美国6月汽车销售增长22%,至年率1,410万辆,分析师预估为1,390万辆.

钯金主要用于生产汽油动力汽车的催化转换器.汽油动力汽车是美国汽车市场的最要品种.

(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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