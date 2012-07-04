〔全球金市〕黄金在两周高位附近持稳,关注ECB决定和美国就业数据

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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* 黄金可能录得第二周上扬
* 关注欧洲央行政策会议和美国就业数据
* 美国汽车销售强劲,提振钯金价格
路透伦敦7月4日电---金价周三在两周高位附近持稳,过去三日跳升4%,投资者为预期的欧洲央行降息和关键的美国就业数据作准备.
今日为美国独立日假期,市场交投清淡.1810 GMT,现货金XAU=回落0.2%,报每盎司1,614.78美元,未受诸如原油和期铜等市场更大跌幅的拖累.金价升穿5月初以来区间的顶部1,630美元可能有难度.
本周对决定美国和欧元区货币政策未来走向至关重要,这两个地区的低利率对创造黄金需求一直有很大的帮助.
市场广泛预期欧洲央行将在周四降息至纪录低位以遏制债务危机,而不是通过购买意大利和西班牙公债来压低借贷成本.
对金市而言,美国周五将公布的月度就业数据将更为关键.该数据将为判断美国经济创造就业的能力,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推政策举措刺激成长的可能性提供一定的线索.
美国COMEX-8月期金GCv1在电子交易中跌0.4%,报每盎司1,615.10美元.
本周迄今,金价仍上扬近1%,可能录得2月底以来首个两周连涨.
VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov称,"美国休市,成交量为昨日的一半,而昨日的成交也相当清淡.市场上有少量的获利了结卖盘,但我仍预计阻力位见1,630.00美元."
预计美国非农就业报告将显示,6月就业岗位增加90,000个,失业率持稳在8.2%.
现货银XAG=回落0.3%,报每盎司28.11美元.
现货铂金(白金)XPT=回落0.65%,报每盎司1,472.73美元.现货钯金XPD=跌0.4%,报每盎司591.95美元.
数据显示,美国6月汽车销售增长22%,至年率1,410万辆,分析师预估为1,390万辆.
钯金主要用于生产汽油动力汽车的催化转换器.汽油动力汽车是美国汽车市场的最要品种.
(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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