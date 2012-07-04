〔国际油市〕布兰特原油期货跌穿100美元,市场关注低迷经济

* 疲弱经济数据令对刺激措施的期望值增加

* 伊朗导弹试射后紧张局势升级

* 美国原油库存降幅大于预期

* 美国因独立日假期休市,市场交投清淡

路透纽约7月4日电---布兰特原油期货周三跌回每桶100美元下方,因再有迹象显示欧洲经济状况低迷,抵消对新的刺激措施的预期.

在昨日大涨逾3%后,8月布兰特原油期货LCOc1下跌0.91美元,结算价报每桶99.77美元,市场成交清淡,因美国今日是独立日假期.

第三季伊始,投资人重新涌入原材料市场,因预计如果央行进一步采取措施提振全球经济,受打压的原油、期铜和黄金市场可能表现改善.欧洲央行周四预计将下调利率至1%以下.

斯德哥尔摩SEB分析师Filip Petersson表示,"在昨日大涨后,市场移至更易防守的水准.我预计油价将有些偏空,但在数日大涨后回落1%不算什么."

布兰特原油期货自两周前创下2010年来最低水准后已经反弹约12%,部分受助于围绕伊朗核计划的紧张局势加剧以及欧美实施新的严格制裁.

全球公布的数据继续巩固经济放缓的观点由于新接订单增幅减弱,汇丰中国6月服务业采购经理人指数(PMI)降至10个月低点,经营活动仅轻微增长.[ID:nSB1646942]德国服务业活动6月意外停滞,终止了历时八个月的扩张,因新订单减少.这是最新的证据,说明不能再依靠这个欧洲最大的经济体来带领欧元区走出衰退.[ID:nSB1649184]

投资人寄望美联储将出台另一轮量化宽松政策,如果周五公布的非农就业报告疲弱,这种可能性将增加.

美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存减少300万桶,远高于分析师预计的190万桶;汽油库存减少140万桶,馏分油库存减少110万桶.

美国能源资料协会(EIA)将推迟至周四1500GMT发布库存数据.(完)