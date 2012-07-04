〔加拿大汇市〕加元兑美元徘徊在七周高位附近,静待欧洲央行会议

路透多伦多7月4日电---加元兑美元周三徘徊在七个月高位附近,兑欧元升至两年高位,因疲弱的经济数据令对欧洲央行将升息的预期升温.

交投清淡,美国金融市场因美国独立日假期休市,且在欧洲央行和英国央行周四公布政策决定,及周五美国和加拿大就业数据出炉前,投资人持谨慎态度.

周三数据显示德国6月服务业活动意外停滞.法国6月服务业活动萎缩程度缓解,但企业预期骤跌至三年最低位,[ID:nSB1649184][ID:nSB1649194]凸显欧州经济状况十分低迷.

数据巩固了欧洲央行周四将降息至纪录低位的观点,若这一预期成真,将推高股市,并进一步提振商品价格及诸如加元等商品相关货币.

加元兑欧元EURCAD=升至两年高位1.2655加元,或0.7902欧元,此为2010年6月来最高水准.

加元兑美元CAD=D4收报1.0132加元或0.9870美元,周二收报1.0125加元.

周三加元兑美元一度高见1.0120加元或0.9881美元,此为5月17日来的最高水平.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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