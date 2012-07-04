〔加拿大汇市〕加元兑美元徘徊在七周高位附近,静待欧洲央行会议

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多7月4日电---加元兑美元周三徘徊在七个月高位附近,兑欧元升至两年高位,因疲弱的经济数据令对欧洲央行将升息的预期升温.
交投清淡,美国金融市场因美国独立日假期休市,且在欧洲央行和英国央行周四公布政策决定,及周五美国和加拿大就业数据出炉前,投资人持谨慎态度.
周三数据显示德国6月服务业活动意外停滞.法国6月服务业活动萎缩程度缓解,但企业预期骤跌至三年最低位,[ID:nSB1649184][ID:nSB1649194]凸显欧州经济状况十分低迷.
数据巩固了欧洲央行周四将降息至纪录低位的观点,若这一预期成真,将推高股市,并进一步提振商品价格及诸如加元等商品相关货币.
加元兑欧元EURCAD=升至两年高位1.2655加元,或0.7902欧元,此为2010年6月来最高水准.
加元兑美元CAD=D4收报1.0132加元或0.9870美元,周二收报1.0125加元.
周三加元兑美元一度高见1.0120加元或0.9881美元,此为5月17日来的最高水平.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。