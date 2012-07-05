〔国际油市〕7月21日止四周OPEC石油日均出口料增加41万桶--分析师

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2%，受日圆走软及沪胶持坚提振
路透东京3月1日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高2%，交易商称，这主要归功于日圆走软及沪胶走强提振市场人气。
路透伦敦7月5日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至7月21日的四周内,石油日均出口料将增加41万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至7月21日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,413万桶,截至6月23日止四周每日原油出口量为2,372万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.
OPEC在6月维持每日石油产量上限不变,由沙特自行决定是否减少供应以阻止油价跌至每桶100美元下方的势头,除此之外无能为力.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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