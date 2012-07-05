〔欧元债市〕西班牙和意大利公债下挫,此前德拉吉没有暗示更多政策出台

《全球汇市》特朗普讲话后美元小涨，因联储3月升息可能性成焦点

* 特朗普未就刺激措施给出新细节 * 美元小涨，因美联储官员言论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三小涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话引发对于本月升息的预期；与此同时，美国总统特朗普在国会发表的讲话并未像一些投资者预期的那样，给出刺激政策的细节。 美元兑日圆 涨0.6%，最新报113.48；欧元兑美元 跌0.2%至1.0555。 美元指数 最新涨0.2%至101.57。 在备受外界期待的国会演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。 “因此美元原本会因失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过了特朗普的影响，”他并称。 此前美元上涨，因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期。