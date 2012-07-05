〔欧元债市〕西班牙和意大利公债下挫,此前德拉吉没有暗示更多政策出台

* 德债上涨,因欧洲央行下调指标利率和隔夜存款利率
* 西班牙标售30亿欧元公债,长债收益率上升
* 爱尔兰回到市场标售国库券
路透伦敦7月5日电---西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周四大幅攀升,此前欧洲央行(ECB)宣布减息后,央行总裁德拉吉的讲话没有暗示即将出台更积极的货币宽松政策.
继上周欧盟峰会意外达成协议,给予欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)更广泛使用途径后,一些市场人士原本希望ECB会议也将公布重大的刺激政策.
不过,ECB仅一如预期的宣布下调指标利率至0.75%的纪录低位,并下调存款利率至零水准,以帮助应对欧债危机.[ID:nSB1652336]
央行总裁德拉吉也没有提及允许ESM使用ECB资金的构想.
"对欧盟峰会后欧洲央行将采取一些重大措施的希望落空,所以市场回到欧盟峰会举行前的状况,"RIA Capital Markets公债策略师Nick Stamenkovic说.
"忧虑是西班牙和意大利的状况在好转前将会恶化,且欧元区将继续是全球经济的主要威胁."
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升41个基点,报6.81%,较其在欧盟峰会前的水平仅低几个基点.意大利公债收益率IT10YT=TWEB升21个基点,至5.97%.
德债上扬,一个原因是官方利率下调,另一原因是预期ECB可能没有很多应急的板斧,因而带动避险资金流向德债.
德债期货FGBLc1升66个跳动点,结算价报142.98.
10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌4.8个基点,至1.41%.
同时,英国央行推出第三轮货币刺激措施,[ID:nSB1652224]且中国在两个月内第二次减息,令市场意外.[ID:nSH0109611]
在西班牙标售规模为30亿欧元的三年,四年和10年期公债中,10年期公债的借贷成本上升,这也令欧元区二线国家公债市场的紧急情绪升温.
获救助的爱尔兰自2010年9月以来首次重返债市融资,标售5亿欧元的三个月国库券.爱尔兰的五年期和10年期公债收益率目前均低于可比西班牙公债收益率.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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